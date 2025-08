Grave acidente na BR-364 entre Ouro Preto e Jaru deixa quatro mortos, incluindo duas crianças

Na manhã deste sábado, 2, um gravíssimo acidente foi registrado na BR-364, no trecho que liga os municípios de Ouro Preto do Oeste e Jaru, em Rondônia.

A colisão frontal envolveu um veículo Fiat Strada e uma carreta, resultando em uma tragédia que comoveu a região.

De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas que estavam no carro de passeio morreram no acidente: o motorista, uma mulher, uma criança e um bebê. A criança mais nova chegou a ser socorrida com vida, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu no hospital.

Uma outra mulher que também estava no Fiat Strada sobreviveu, porém foi resgatada em estado grave por equipes de emergência e encaminhada com urgência para atendimento médico especializado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e a equipe da perícia técnica estiveram no local para atender a ocorrência, controlar o trânsito e realizar os procedimentos de praxe. As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

O acidente gerou grande comoção nas redes sociais e reacendeu o alerta sobre os riscos no trânsito da BR-364, uma das rodovias mais movimentadas e perigosas do estado.

