Tragédia na BR-364: Família que seguia para Cerejeiras morre em grave acidente entre Ouro Preto e Jaru

Na manhã deste sábado, 2, um gravíssimo acidente ocorrido na BR-364, entre as cidades de Ouro Preto do Oeste e Jaru, resultou na morte de quatro pessoas da mesma família que seguiam viagem rumo ao município de Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o veículo de passeio onde as vítimas estavam colidiu com uma carreta em circunstâncias ainda investigadas pelas autoridades. Com o impacto, morreram no local o condutor do carro, identificado como Ezi, sua esposa Maria, ambos avós de Bruna, além das bisnetas do casal: Antônio D. Pereira, de apenas 6 meses, e Maria Vitória P. dos Santos, de 8 anos.

Bruna, de 24 anos, mãe das crianças, foi a única sobrevivente da tragédia. Ela foi socorrida com ferimentos graves e, após atendimento inicial em um hospital da região, precisou ser transferida para Porto Velho, onde permanece internada.

A família havia saído de Itapuã do Oeste, onde os pais e avós de Bruna residem. Ela, que se mudou recentemente com o marido e os filhos para Cerejeiras, aproveitou para visitar os familiares. Todos decidiram fazer um passeio até o Cone Sul, mas o trajeto foi interrompido de forma trágica.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ariquemes pela funerária Dom Bosco de Jaru, onde passarão por autópsia. Posteriormente, serão transladados para Itapuã do Oeste, onde ocorrerá o velório e o sepultamento.

O marido de Bruna, que estava em Cerejeiras no momento do acidente, viajou imediatamente para acompanhar a situação de perto após ser informado da tragédia.