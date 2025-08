Fiscalização leva à punição de empresa por irregularidades em obra hospitalar em Pimenteiras

Uma atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) resultou na responsabilização de uma empresa contratada para a reforma e ampliação do Hospital de Pequeno Porte João Cancio Fernandes Leite, em Pimenteiras do Oeste.

A ação foi conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Cerejeiras, no âmbito do Inquérito Civil nº 2023.0014.003.25895.

A investigação identificou indícios de subcontratação irregular na execução da obra pública.

O MP expediu notificação e realizou reunião com a Prefeitura de Pimenteiras, que em seguida, adotou as medidas administrativas necessárias, instaurando processo administrativo que resultou na aplicação de multa à empresa e sua suspensão temporária de futuras licitações. Os fatos também foram encaminhados à Polícia Civil, para apuração na esfera criminal.

Com a efetiva resposta da Administração Pública e o cumprimento do objetivo do inquérito, o MP promoveu o arquivamento do procedimento.

A atuação do Ministério Público não apenas garantiu a correção das ilegalidades, como reafirmou seu compromisso com a fiscalização da gestão pública e a defesa do patrimônio coletivo.