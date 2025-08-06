Abertas inscrições para congresso CoopMind 2025 sobre inovação e tecnologia em Vilhena

Nos dias 20 e 21 de agosto, a cidade de Vilhena (RO) sedia a segunda edição do CoopMind – Congresso de Intercooperação e Inovação por um Mundo Melhor.

www.coopmind.com.br . O evento é gratuito, aberto ao público e as inscrições já estão disponíveis no site

A programação será realizada na Faculdade FAVOO e contará com palestras, workshops, painéis e atividades práticas sobre inovação, tecnologia e cooperativismo.

O evento é aberto a todos os públicos, como estudantes, empresários, profissionais liberais e empreendedores.

Organizado pela Sicoob Credisul e pela Faculdade FAVOO, e em parceria com a OCB-RO (Organização das Cooperativas Brasileiras em Rondônia), o CoopMind acontece em um momento emblemático: 2025 foi declarado pela ONU o Ano Internacional das Cooperativas, com o tema “Cooperativas constroem um mundo melhor”.

Em 2023, o congresso reuniu mais de 600 pessoas e, neste ano, volta com uma programação ampliada, interativa e comemorativa, com temas como inteligência artificial, desenvolvimento regional, transformação digital e inovação nas cooperativas.

Entre os principais nomes confirmados estão Bel Pesce, referência global em educação e inovação; Andrea Iorio, especialista em liderança e soft skills; e Alessandro Faria, pesquisador em tecnologias emergentes. Também participam do evento especialistas como Fernando Lucindo, referência em direito cooperativo e blockchain.

Haverá ainda pitches de startups vencedoras do Hackathon do Hubee, o hub de inovação da Sicoob Credisul em parceria com a FAVOO, apresentações culturais, feira cooperativa, visitas técnicas e oficinas com especialistas. A OCB-RO, parceira do CoopMind, organizará ainda um Ideathon durante o evento, com o objetivo de capacitar as cooperativas a desenvolverem soluções inovadoras para desafios enfrentados em seus territórios, utilizando ferramentas de design thinking e métodos ágeis de gestão de projetos.

“Essa edição do CoopMind está cheia de novidades pensadas para auxiliar os participantes a encontrarem soluções inovadoras e sustentáveis para suas cooperativas e para nossa comunidade”, destaca Carolina Torres, presidente da FAVOO.

A ideia é promover aprendizado prático e troca de experiências, com foco nos desafios e oportunidades da Região Norte. “Queremos pensar juntos sobre os principais desafios contemporâneos do cooperativismo, em seus diferentes ramos”, explica o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, revelando que por causa disso o evento desse ano será bem mais interativo e com mais espaço para participação do público.

Serviço

Evento : CoopMind – Congresso de Intercooperação e Inovação por um Mundo Melhor

: CoopMind – Congresso de Intercooperação e Inovação por um Mundo Melhor Data : 20 e 21 de agosto de 2025

: 20 e 21 de agosto de 2025 Local : Faculdade FAVOO – Av. Liliana Gonzaga, 1265 – Bela Vista – Vilhena (RO)

: Faculdade FAVOO – Av. Liliana Gonzaga, 1265 – Bela Vista – Vilhena (RO) Inscrição: Gratuita e limitada pelo site www.coopmind.com.br

Palestrantes

Bel Pesce

Empreendedora, influenciadora e autora best-seller, formada pelo MIT. Fundadora da FazINOVA, já impactou milhões com produtos educacionais voltados ao empreendedorismo e inovação. Foi TED Fellow, escolhida pela Forbes como uma das “30 Under 30” e reconhecida pela Cartier Women’s Initiative. Tem experiência no Vale do Silício e nos Emirados Árabes, sendo referência internacional em tecnologia, educação e inteligência artificial.

Andrea Iorio

Especialista em liderança, inovação e soft skills no contexto da transformação digital. É autor de três livros, dois deles best-sellers em gestão, e colunista da MIT Technology Review. Professor da Fundação Dom Cabral, é graduado em Economia pela Universidade Bocconi (Itália) e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins (EUA).

Alessandro Faria

Pesquisador autodidata em inovação, atua com Linux desde 1998, com foco em biometria, visão computacional e neurotecnologia. É o inventor da Certiface, docente da FIA e fundador do Instituto Fóton+ de Tecnologias Quânticas. Já ministrou mais de 200 palestras e é autor de mais de 120 artigos com milhões de acessos online.

Fernando Lucindo

Advogado especialista em Direito Cooperativo e “Blockchain Expert” certificado pelo Blockchain Council. Membro da Comissão de Direito em Criptoativos, Blockchain e Tokenização da OAB-MG e de comissões similares na OAB-ES e OAB-SP. É também conselheiro certificado pelo Sistema OCB e FGV, e atua como advisor jurídico de startups de Web3.