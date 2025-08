ALE confirma presença de Lula nesta sexta-feira em Porto Velho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Porto Velho nesta sexta-feira (8) para anunciar um conjunto de investimentos do governo federal em Rondônia.

A cerimônia será realizada, às 15h30, no Teatro Estadual Palácio das Artes e deve reunir autoridades federais, estaduais e municipais, além de lideranças da sociedade civil. As informações são do site da Assembleia Legislativa de Rondônia (leia mais AQUI).

As ações anunciadas pelo presidente abrangem áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, como educação, infraestrutura de transportes e energia.

De acordo com a ALE, o objetivo é acelerar o crescimento regional, gerando empregos, fortalecendo os serviços públicos e melhorando a qualidade de vida da população rondoniense.

A capital de Rondônia, Porto Velho, está entre os três municípios brasileiros que mais apresentaram projetos para captar recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2025.

Como resultado desse protagonismo, a capital de Rondônia foi contemplada com um investimento de R$ 37.331.478,94 por meio do Novo PAC Seleções. Após 12 anos sem acesso a verbas oriundas do programa, Porto Velho volta a ser prioridade para o Governo Federal.

Os recursos serão aplicados, prioritariamente, na área da saúde, com foco na ampliação do acesso a serviços essenciais e na melhoria da qualidade de vida da população. Todos os 52 municípios do estado inscreveram projetos. O Novo PAC Saúde vai destinar quase R$ 92 milhões para ampliar a capacidade de atendimento do SUS em Rondônia

A visita de Lula a Rondônia, agendada para abril, foi adiada. Na ocasião, o presidente cancelou a agenda que cumpriria no Pará e em Rondônia para comparecer ao funeral do Papa Francisco, no Vaticano.