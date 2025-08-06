Cacoal recebe drenagem e asfalto com apoio de Cirone

As obras de drenagem da Avenida Copacabana e da Rua Piauí, localizadas no Bairro Novo Cacoal, tiveram início nesta quarta-feira (6).

Os serviços estão sendo executados por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró.

A ordem de serviço, autorizando o início das obras, foi assinada pelo governador, coronel Marcos Rocha e pelo prefeito Adailton Fúria, no último dia 12 de julho. Ainda esse ano, as duas vias devem ser contempladas também com pavimentação asfáltica.

As obras de drenagem serão executadas pela Construtora Aripuanã. O prazo de execução é de 180 dias, mas a previsão é a de que sejam concluídas até o dia 10 de setembro. De acordo com Cirone Deiró, além dos R$ 800 mil para a execução das obras de drenagem, o Governo do Estado vai liberar mais R$ 810.210,57 para a pavimentação asfáltica. “Com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, conseguimos viabilizar também o recurso para fazer o asfalto, que deve ficar pronto até o final deste ano de 2025”, disse o deputado.

Cirone afirmou que tem trabalhado em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha e com o prefeito Adailton Fúria, para que Cacoal continue sendo uma das melhores cidades da Região Norte para se viver. Segundo o deputado, o apoio do Governo do Estado já garantiu a pavimentação de 140 ruas do município, além da execução de várias outras obras. Ele citou como exemplo, a drenagem da Avenida Uirapuru, reforma e ampliação de escolas, construção de uma associação de judô, da sede do Lions e outros investimentos na educação, agricultura, saúde e em diversos outros setores.