DER inicia recuperação da Linha 78 em São Miguel após indicação de Lebrinha

A obra de recuperação da Linha 78 – Sul, localizada na zona rural de São Miguel do Guaporé (RO), foi iniciada após indicação apresentada pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil).

A solicitação foi feita pela vereadora Celma e encaminhada ao Governo do Estado.

O serviço inclui patrolamento e recuperação da estrada, que apresentava trechos comprometidos por buracos e dificuldade de tráfego.

A via é utilizada para o transporte de moradores, pacientes, estudantes e para o escoamento da produção agrícola, e sua recuperação deve melhorar a mobilidade e a segurança da população local.

Segundo a deputada, o objetivo da indicação é garantir condições adequadas de deslocamento para quem vive na zona rural. “A recuperação dessa estrada representa mais do que infraestrutura. É garantir acesso digno para quem precisa escoar sua produção, levar os filhos à escola ou buscar atendimento médico”, afirmou.

A parlamentar agradeceu ao Governo do Estado e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pela execução do serviço, que, além de São Miguel do Guaporé, tem possibilitado alcançar outras regiões do estado de Rondônia.