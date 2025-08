Em visita ao EXTRA, Wiveslando e Ezequiel Neiva lançam pré-candidaturas para as eleições de 2026 em RO

O deputado estadual Ezequiel Neiva e seu filho, Wiveslando Neiva, visitaram nesta quarta-feira (6) a sede do jornal Extra de Rondônia, em Vilhena, onde anunciaram oficialmente suas pré-candidaturas às eleições de 2026.

Ezequiel disputará uma vaga como deputado federal, enquanto Wiveslando será pré-candidato a deputado estadual.

Durante a visita, Ezequiel destacou a evolução de sua base eleitoral nas últimas eleições. “Na eleição passada, tivemos um crescimento expressivo, com 21 mil votos a mais. No Cone Sul, fomos responsáveis por cerca de 10,5 mil votos. Os outros 10 mil vieram de fora da região, o que demonstra que conseguimos construir uma base estadual”, afirmou.

Ezequiel relembrou ainda o desempenho de Wiveslando nas eleições anteriores, quando, mesmo com uma campanha curta de apenas cinco meses, obteve mais de 11 mil votos como candidato a deputado federal, tornando-se o segundo suplente do Brasil em sua legenda. “Na época diziam que ele faria dois ou três mil votos. Surpreendeu a todos. Agora, a situação é diferente: temos mais tempo, estrutura e aceitação consolidada”, disse o parlamentar.

Segundo ele, o projeto atual está sendo construído com apoio de lideranças de todo o estado. “Praticamente os sete prefeitos do Cone Sul estão alinhados ao nosso projeto. Também temos apoio de vereadores e outras lideranças regionais”, acrescentou.

Wiveslando, por sua vez, ressaltou que tem percorrido o estado ao lado do pai e reforçado seu nome como pré-candidato. “Estamos sendo bem recebidos em todas as regiões. As pessoas buscam políticos que transmitam seriedade e confiança. Tenho me preparado para isso e acredito que posso contribuir muito com a população rondoniense”, declarou.

Advogado desde 2012, Wiveslando é especialista em Direito Público, Administrativo e Constitucional. Ele também trabalhou no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e acredita que sua formação técnica será um diferencial na atuação parlamentar.

Questionado sobre a possibilidade de pai e filho ocuparem mandatos simultaneamente, Wiveslando afirmou que o maior beneficiado será o povo. “Meu pai já é recordista de envio de recursos ao Cone Sul como deputado estadual. Com ele como deputado federal, essa capacidade aumenta, e o povo da região será ainda mais atendido”, pontuou.

Ambos encerraram a visita destacando a importância do processo democrático e da renovação política. “Nosso projeto está sendo construído com diálogo, presença e responsabilidade. Estamos confiantes de que estamos no caminho certo para representar com dignidade o povo de Rondônia”, concluiu Wiveslando.