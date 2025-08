Gestora empresarial relata trajetória e defende gestão estratégica como instrumento de transformação em Vilhena

A gestora empresarial e condominial Luciene Lino Ferreira, natural do Rio de Janeiro, (RJ), relatou sua trajetória profissional marcada por superação, reinvenção e foco em uma gestão humanizada e estratégica. Segundo ela, sua ligação com Vilhena teve início há cerca de 17 anos, período em que residiu na cidade até 2006, antes de se mudar para Cuiabá (MT), onde viveu por 15 anos.

Em visita ao Extra de Rondônia, na manhã da ultima terça, 5, Luciene contou que sua virada profissional teve início em 2019, quando, em um momento pessoal delicado e durante os primeiros impactos da pandemia, participou de um processo de coaching empresarial promovido pelo Instituto Line.

Segundo ela, a experiência foi determinante para sua mudança de visão em relação ao mercado de trabalho. Luciene destacou que foi a única participante de sua turma a conquistar o título de empreendedora ao desvendar um enigma proposto pela instituição, o que lhe garantiu um selo de reconhecimento diferenciado.

Ela afirmou que, até então, atuava no regime CLT e não havia considerado a possibilidade de empreender. No entanto, após esse processo de desenvolvimento pessoal e profissional, decidiu abrir seu CNPJ e fundou, ainda em 2019, a Plenitude Administradora de Condomínios, em Cuiabá. Conforme explicou, o nome foi inspirado no versículo João 1:16, que diz: “Pois todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça”.

De acordo com a entrevistada, o retorno a Vilhena ocorreu por motivos pessoais, especialmente em razão de sua separação conjugal. Ela contou que o recomeço foi um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória, especialmente por estar há muitos anos fora do mercado local. Mesmo assim, segundo afirmou, decidiu enfrentar as dificuldades e se reposicionar profissionalmente, buscando parcerias e capacitações, como a participação no Empretec.

Luciene informou que, ainda no primeiro ano de retorno a Vilhena, passou a receber indicações como destaque na área em que atua. Hoje, segundo ela, concentra seu trabalho em gestão empresarial e gestão condominial, áreas que, embora distintas, compartilham a necessidade de uma gestão profissional, estratégica e humana.

Ela ressaltou que o foco de sua atuação está voltado ao planejamento, à comunicação eficiente, à liderança consciente e à tomada de decisões baseadas em dados e comportamento. Conforme explicou, muitas empresas iniciam suas atividades sem estrutura e apenas buscam suporte quando os problemas já estão instalados. Por isso, defende que o plano de negócios seja bem estruturado desde a fundação do empreendimento, com clareza sobre público-alvo, missão, visão e valores.

Luciene observou que, em muitos casos, a ausência de uma cultura organizacional clara e bem aplicada impacta diretamente os resultados da empresa e a gestão de pessoas. Segundo ela, quando os valores e objetivos da organização não são bem definidos e praticados no dia a dia, os colaboradores tendem a não se sentir inseridos, acolhidos ou alinhados com o propósito da empresa.

De acordo com a gestora, esse cenário pode resultar em baixa motivação, comprometimento da saúde emocional, queda na produtividade e aumento do tunower de rotatividade de profissionais. “Não é só uma questão de capacidade técnica, mas de alinhamento entre pessoas e cultura organizacional. Quando isso não existe, o ambiente se torna frágil”, explicou.

Luciene acrescentou que, tanto em empresas quanto em condomínios, os princípios da boa gestão são os mesmos: formar equipes, antecipar problemas e tomar decisões com responsabilidade. “Gestão não é só técnica. É transformar recursos e pessoas em resultados, com sabedoria e propósito”, finalizou.