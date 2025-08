Salão de cabeleireiro é alvo de criminosos armados em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 6, um salão de cabeleireiro localizado na Rua 1510, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, foi alvo de assalto cometido por dois criminosos armados.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta modelo Broz, de cor vermelha. Um deles desceu do veículo, entrou no estabelecimento portando um revólver com cabo de madeira e anunciou o assalto.

Durante a ação, os criminosos subtraíram uma corrente de ouro da proprietária do salão e um dos brincos que ela usava, o outro não pôde ser retirado devido à resistência da peça. Além disso, levaram um smartphone da marca Xiaomi que pertencia a uma cliente que estava no local no momento do crime.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações com as vítimas e realiza diligências na tentativa de localizar e prender os autores do roubo. Até o momento, ninguém foi preso.