Confúcio Moura: prestígio e reconhecimento na visita do presidente Lula a Rondônia

Com a presença de uma comitiva de ministros e um pacote bilionário de obras, a cerimônia no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, destacou a importância da articulação política e do prestígio de Confúcio em Brasília.

Na última sexta-feira (8), a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Rondônia não foi apenas um marco de investimentos significativos para o estado, mas também uma celebração do trabalho do senador Confúcio Moura.

O presidente Lula, ao abrir o evento, fez questão de reconhecer a importância de Confúcio para o desenvolvimento do estado. “Confúcio, vem cá! Eu quero fazer justiça aqui. Então, por tudo que você fez, você merece encerrar as minhas palavras aqui neste ato em Porto Velho”, disse o presidente, ressaltando a contribuição do senador para os avanços e melhorias na região.

O senador utilizou seu discurso para expressar gratidão e reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia. Ele lembrou a importância do trabalho realizado durante seu mandato, citando a construção de 25 mil moradias e investimentos superiores a R$ 30 bilhões durante os governos do PT, que transformaram a realidade econômica do estado. “Eu ando no estado de cabeça erguida. Não nego o nome do presidente em nenhum lugar desse estado”, afirmou, demonstrando sua determinação em defender as políticas que beneficiam a população local.

Senador Confúcio e o presidente Lula

Os ministros presentes também elogiaram a atuação de Confúcio Moura. O ministro de Desenvolvimento Agrário destacou: “Este decreto é fruto do trabalho do grande senador Confúcio Moura. Sua defesa incansável do povo de Rondônia e sua competência são dignas de aplauso e reconhecimento.”

Da mesma forma, o ministro Renan Filho, dos Transportes, enfatizou: “É uma honra contar com o senador Confúcio Moura, cuja liderança na Comissão de Infraestrutura foi crucial para os avanços que estamos promovendo aqui hoje. Seu trabalho tem sido fundamental para o progresso do estado.”

A ministra de Planejamento, Simone Tebet, declarou: “Tive o privilégio de trabalhar ao lado de Confúcio Moura, um dos homens mais íntegros que conheci na política. Seu compromisso com a ética e o desenvolvimento é inspirador.”

Além disso, o ministro de Minas e Energia reiterou: “O senador Confúcio Moura é um exemplo de dedicação e espírito público. Sua contribuição para o estado é inestimável, e é uma alegria tê-lo ao nosso lado.

Entre os investimentos anunciados, destaca-se a construção da Ponte Binacional Guajará-Mirim – Guayaramerín, com um aporte de R$ 429,5 milhões, além da ampliação do programa Luz para Todos, que beneficiará milhares de famílias em Rondônia e a implantação do hospital universitário da UNIR, em Porto Velho. Essas ações refletem a capacidade do senador em dialogar e trazer recursos para o estado, promovendo melhorias significativas na infraestrutura, educação e desenvolvimento agrário.

O evento foi um marco não apenas pela quantidade de recursos de R$ 1,5 bilhão em obras anunciadas, mas também pela demonstração clara de que a articulação política e a presença de um parlamentar ativo como Confúcio Moura são essenciais para o avanço de Rondônia. Ao final da cerimônia, ficou evidente que o senador não apenas trouxe prestígio ao evento, mas também reafirmou seu papel como um defensor incansável dos interesses do povo rondoniense.

Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

A visita do presidente Lula e a forte presença da comitiva ministerial são um testemunho do impacto que a liderança de Confúcio Moura tem na política brasileira e, em especial, no desenvolvimento do estado de Rondônia. Com seu compromisso e dedicação, ele continua a ser uma voz vital para a transformação e o progresso da região.