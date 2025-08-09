Exposição fotográfica sobre a Festa do Divino será realizada em Vilhena

Entre os dias 12 e 25 de agosto de 2025, a Galeria da Fundação Cultural de Vilhena (RO) recebe a exposição “Entre Cantos e Cores: Uma Exposição Fotográfica da Festa do Divino na Comunidade Quilombola de Santa Cruz”.

O produtor cultural Marcio Guilhermon informa que a mostra reúne registros marcantes da tradicional Festa do Divino Espírito Santo celebrada na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO).

As imagens da exposição foram captadas pelo premiado fotógrafo rondoniense Washington Kuipers e revelam a força simbólica, a fé e a estética dessa manifestação cultural centenária, reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Rondônia.

A abertura oficial será na terça-feira, 12 de agosto, às 19h30, com a presença do fotógrafo e convidados. O evento tem classificação livre e contará com interpretação em Libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade ao público.

O trabalho é resultado de cerca de dez anos de pesquisa e acompanhamento da Festa do Divino, período em que Washington Kuipers registrou diversas edições da celebração, mergulhando na vida da comunidade para documentar suas expressões de religiosidade, cultura e pertencimento.

A exposição reúne 35 fotografias, apresentadas em impressões de diferentes dimensões — A1, A2, A3 e A4 —, que oferecem ao público múltiplas formas de apreciar os detalhes e a estética da festa. Todo o acervo também estará disponível gratuitamente em um catálogo digital.

“Mais do que uma exposição, é um convite à contemplação e à valorização das memórias coletivas de um povo que, por meio da Festa do Divino, reafirma suas raízes e sua identidade cultural”, destacou Marcio Guilhermon.

O projeto da exposição foi contemplado pelo Edital Nº 3/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Demais Linguagens – Bolsas para Produção de Artes Integradas Rondoniense- Lei Paulo Gustavo.

“Fotografar a Festa do Divino na Comunidade Quilombola de Santa Cruz foi, para mim, mais do que registrar imagens — foi mergulhar em uma história viva, feita de fé, cores e pertencimento. Cada fotografia é um fragmento da alma dessa celebração centenária e do povo que a mantém pulsante. Espero que, ao visitar a exposição, as pessoas sintam não apenas o que eu vi, mas também o que vivi ao lado da comunidade durante esses anos de convivência e aprendizado”, disse Washington Kuipers.