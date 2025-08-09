Filho agride pai idoso, descumpre medida protetiva e é preso na área rural de Vilhena

Neste sábado, 9, a Rádio Patrulha prendeu um homem acusado de descumprir uma Medida Protetiva de Urgência e agredir um idoso na área rural de Vilhena.

O caso aconteceu na Linha 145, Lote 52, Kapa 140, Gleba Corumbiara, próximo à Cascalheira São José.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada pela Central de Operações após receber, via aplicativo de mensagens, a denúncia de que A.D.S., estaria na residência do casal O.B.L., e M.P.D., de quem é filho de criação, apesar de haver decisão judicial que o proibia de se aproximar.

A medida protetiva, expedida pela Comarca de Vilhena, foi determinada após A., ameaçar de morte o casal em situação anterior.

Ainda conforme relato das vítimas, o agressor chegou ao local alegando arrependimento e dizendo ter mudado de vida. O pedido de desculpas foi aceito, porém, por volta das 12h, A., passou a proferir novas ameaças contra o pai adotivo, afirmando: “Agora eu vou matar ele, já era!”, e o atacou com um bastão de madeira.

O idoso reagiu utilizando técnicas de imobilização para conter o agressor até a chegada de terceiros. Durante o episódio, M., também foi alvo de ofensas, sendo chamada de “palhaça, lixo, sem vergonha e vagabunda”.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão a A., que precisou ser algemado e foi levado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). Ele apresentava lesões na região do pescoço, resultantes da luta corporal. Após registro da ocorrência e exame de corpo de delito, o suspeito foi apresentado à autoridade judiciária.

De acordo com as vítimas, situações semelhantes já ocorreram outras vezes, tornando insustentável a convivência familiar.