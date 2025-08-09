PM apreende 40 gramas de crack e prende suspeito de tráfico em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 8, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em uma residência na Rua 1510, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a equipe realizava patrulhamento tático quando foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar.

O denunciante apontou que no endereço indicado funcionaria uma “boca de fumo” conhecida como “Boca do Mazim”, e que o responsável estaria armado e em posse de drogas e balança de precisão.

No local, os militares encontraram três homens, identificados como G.S.S., W.L.O., e R.M.S., que participavam de uma conversa no interior do imóvel. G., se apresentou como proprietário e autorizou a entrada da equipe policial.

Durante buscas, os policiais localizaram um invólucro plástico com aproximadamente 40 gramas de substância aparentando ser crack, escondido dentro de um tênis. Também foram apreendidos uma mini balança digital, cinco celulares, uma faca de cerca de 20 centímetros com resquícios de droga, além de R$ 563,00 em dinheiro.

Ainda segundo a PM, os suspeitos possuem histórico de envolvimento em crimes e o local já era conhecido como ponto de comércio de entorpecentes. G., recebeu voz de prisão e, junto aos demais presentes, foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.