Usuária de drogas armada com faca invade farmácia, destrói mercadorias e tenta agredir policiais em Vilhena

Na manhã deste sábado, 9, uma ocorrência mobilizou a Rádio Patrulha da Polícia Militar de Vilhena. Durante patrulhamento tático pela Avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, os policiais foram alertados por populares sobre um conflito dentro de um estabelecimento comercial.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a empresária D.G., cercada e visivelmente abalada. Em sua frente estava J.J.A., armada com uma faca de cozinha, agindo de forma agressiva e destruindo mercadorias expostas nas gôndolas. Aos gritos, a suspeita desafiava: “Chama a polícia; chama o crime; chama quem você quiser!”.

Para conter a situação, os policiais utilizaram técnicas de imobilização e algemas, já que J., tentou agredi-los com socos e chutes.

A vítima relatou que, horas antes, a mesma mulher havia furtado um aparelho digital de aferição de pressão de pulso, marca G-Tech, fugindo em seguida. algumas horas após, a suspeita retornou ao local, provocando novos transtornos.

J., declarou ser dependente química e, já no compartimento de transporte da viatura, passou a gritar e chutar, tentando danificar o interior do veículo. Na UNISP, manteve o comportamento agressivo e precisou ser retirada da cela após ameaçar outras detentas.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) esteve no local e realizou perícia. Segundo o boletim, a suspeita apresentava sinais de constrição nos punhos devido ao uso das algemas. O caso foi registrado para as providências cabíveis e imagens das câmeras de segurança do comércio foram anexadas ao processo.