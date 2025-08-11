Curso de Comando e Estado-Maior capacita oficiais da Polícia Militar de Rondônia

A Polícia Militar do Estado de Rondônia realizou na última sexta-feira, 8, no auditório do Teatro Banzeiros, a solenidade de encerramento do Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM II PMRO 2024), promovido pelo Centro de Ensino da PMRO. A capacitação é requisito fundamental para a promoção ao último posto da carreira de Oficial da corporação.

Com carga horária de 240 horas-aula, o curso foi dividido em dois módulos na modalidade Ensino a Distância (EaD), por meio da plataforma Moodle da PMRO. A estrutura curricular abrangeu temas como grandes comandos, geopolítica do Estado, metodologias científicas e produção de artigos científicos aplicados à Segurança Pública. Adotando uma abordagem construtivista, o curso priorizou a resolução de problemas e o pensamento crítico-reflexivo. A equipe docente foi composta por professores e tutores especializados no uso de tecnologias educacionais.

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, destacou a importância do curso na formação dos oficiais superiores, ressaltando seu papel no desenvolvimento estratégico da carreira militar. Segundo ele, a formação do oficial é um processo contínuo e indispensável, pois não apenas lideram o efetivo operacional, mas também são responsáveis por administrar a corporação. Para o governador, o conhecimento aprimorado é essencial para garantir uma gestão moderna, eficiente e alinhada com as demandas da segurança pública.

Já o comandante-geral da PM, coronel Régis Braguin, reforçou que as habilidades adquiridas ao longo da formação contribuirão diretamente para estratégias de segurança mais eficazes em benefício da sociedade. Ele também enfatizou que o conhecimento agora acumulado deve ser instrumento de coragem, sabedoria e justiça no exercício do comando, lembrando que a verdadeira vitória vem de Deus, conforme ensina o versículo de Provérbios 21:31. Para o coronel, a Polícia Militar de Rondônia se fortalece quando cada oficial entende que comandar é, acima de tudo, um ato de servir, sendo a maior honra da corporação garantir a paz e a ordem ao povo rondoniense.

Durante a solenidade, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Glodner Luiz Pauletto, também fez uso da palavra, destacando sua atuação no interior do estado em conjunto com a Polícia Militar, com diversas ações exitosas que resultaram em inúmeras prisões. O magistrado ressaltou que a formação de liderança é um pilar fundamental para qualquer instituição que se preze e que, na área da segurança pública, essa necessidade se torna ainda mais evidente. Segundo ele, o exercício do comando exige, acima de tudo, discernimento, ética, lealdade à Constituição e um inabalável senso de justiça. Pauletto reforçou que a aplicação da lei, o combate à criminalidade e a pacificação social são objetivos que unem as instituições, e que a cooperação institucional é o caminho para alcançar resultados cada vez mais produtivos.