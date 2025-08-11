Delegado Camargo cobra do Governo solução imediata para greve e melhorias na educação

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13809/2025 ao Governo, exigindo ações urgentes para encerrar a greve dos profissionais da rede estadual de ensino e promover melhorias estruturais na educação de Rondônia.

Segundo o parlamentar, a paralisação já afeta milhares de estudantes, interrompendo o calendário escolar e comprometendo a qualidade do ensino. Ele reforçou que o Governo precisa agir com rapidez para atender as reivindicações da categoria e garantir que os alunos não sejam ainda mais prejudicados.

Delegado Camargo destacou que a greve é resultado de anos de descaso com a educação e da falta de diálogo entre o Executivo e os profissionais. “O Governo precisa assumir a responsabilidade, abrir negociações sérias e apresentar soluções concretas. Eu apoio totalmente a luta por melhorias salariais e por condições dignas de trabalho. Educação não pode esperar”, afirmou o deputado.

A medida reforça a atuação do parlamentar em defesa de melhores condições de trabalho para os educadores, remuneração justa e um ensino de qualidade para toda a população rondoniense.