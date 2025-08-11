Deputada Sílvia Cristina faz a entrega da Capela Mortuária em Pimenteiras do Oeste

A cidade de Pimenteiras do Oeste ganhou uma nova Capela Mortuária, espaço construído através de recursos da deputada federal Sílvia Cristina, que fez a entrega de mais uma benfeitoria no município.

A Capela leva o nome Vereador Ramon Lima das Neves, um dos autores do pedido da obra, que infelizmente faleceu vítima de câncer. O vereador Jesus, autor do pedido em conjunto, estava presente, junto com a família de Ramon das Neves.

“Agradecer à prefeita Valéria Garcia e toda a sua equipe, pela celeridade na obra, que ficou linda. Também agradecer aos vereadores. A Capela ficou linda, um espaço que vai oferecer mais comodidade e humanização, nos momentos de pesar das famílias de Pimenteiras”, disse a deputada.

Na solenidade também estava presente o diretor da Aprosoja, Marcelo Lucas, que esteve com a deputada numa série de agendas de trabalho no Cone Sul. A prefeita Valéria Garcia, o presidente da Câmara Municipal, Armindo, Letícia Souza, Alan, Irene e Dora e o ex-vice-prefeito Moisés, também estavam presentes.

No ano passado, a deputada Sílvia Cristina entregou a nova sede do Conselho Tutelar de Pimenteiras do Oeste, também construída com recurso de emenda que ela destinou.