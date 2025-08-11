Deputado Coronel Chrisóstomo apoia etapa do 5º Regional Norte de Motocross em Itapuã do Oeste

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi representado por sua equipe no 5º Regional Norte de Motocross, realizado nos dias 9 e 10 em Itapuã do Oeste, por meio do gabinete itinerante.

O evento reuniu pilotos de vários municípios de Rondônia e de outros estados, que disputaram categorias como Incentivo, Importada MX3, Importada Força Livre, Nacional Força Livre e Feminina.

Além das provas de motocross, a programação contou com apresentações de grau de moto e disputa de racha de som automotivo. A estrutura do gabinete itinerante esteve à disposição da organização e do público durante todo o evento.

A equipe do parlamentar em Rondônia esteve presente nos dois dias, atendendo solicitações do prefeito de Itapuã do Oeste, Nei Martins, e de outras lideranças locais. As demandas coletadas serão encaminhadas diretamente ao deputado em Brasília, reforçando o compromisso de manter diálogo permanente com a população e buscar soluções para o município.