Furto de R$ 9 mil em mercadorias e botija de gás é registrado em residência de Vilhena

Nesta segunda-feira, 11, durante patrulhamento ostensivo, pela Avenida José Otávio dos Santos, no bairro Jardim das Oliveiras, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi abordada por uma mulher identificada como R., que relatou ter sido vítima de furto no último dia 21 de julho, por volta das 5h30, em Vilhena, porém, ainda não havia conseguido registrar a ocorrência.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima contou que seu veículo Hyundai HB20 estava estacionado no quintal de sua residência, carregado com mercadorias destinadas à venda. Foram levados 03 conjuntos de short e blusa, 12 vestidos, 03 blusas, 01 macacão bege, 06 calças jeans, 11 conjuntos de calça e blusa, 01 short com cós elástico, 01 saia jeans, 01 conjunto preto composto por saia e blusa e 03 calças sociais.

Além das roupas, os criminosos também subtraíram uma botija de gás que estava ao lado do automóvel. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 9 mil.

A guarnição orientou a vítima sobre as medidas cabíveis e registrou detalhadamente todos os itens furtados para auxiliar nas investigações. O crime, ocorrido dentro de propriedade privada e em plena madrugada, causou intranquilidade na comunidade.

Após o registro, os policiais realizaram buscas nas proximidades na tentativa de localizar suspeitos e prevenir novas ocorrências.