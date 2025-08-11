Homem é detido após invadir casa da ex e quebrar para-brisa de carro em Vilhena

Na noite deste domingo, 10, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Brasil, bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, D.S.C., relatou que manteve relacionamento de 15 anos com D.R.Q.S., mas decidiu se separar há cerca de 30 dias.

Por volta das 19h, o suspeito teria invadido a casa da vítima. Com medo, a mulher se trancou no carro com os dois filhos menores. Irritado, o homem passou a desferir socos contra o para-brisa, quebrando o vidro.

Aproveitando um momento de distração do suspeito, mãe e filhos saíram do veículo e fugiram a pé até a casa de uma amiga, no bairro Embratel.

Ainda segundo a vítima, o ex-companheiro fez ofensas e ameaças, afirmando que ela não entraria mais no imóvel e trancando o portão. Ao ser abordado, o suspeito negou as acusações.

Com medo pela própria segurança, a vítima manifestou o desejo de solicitar medida protetiva de urgência.

Ambos foram levados à delegacia. Os filhos, de 10 e 13 anos, não foram apresentados, pois já estavam dormindo.