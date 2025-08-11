Homem é preso após desacatar e ameaçar policiais durante ocorrência de perturbação e violência doméstica em Vilhena

Na madrugada de domingo, 10, por volta de 00h54, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender denúncia de perturbação do sossego e possível violência doméstica na Rua 8225, em Vilhena.

Segundo informações repassadas anonimamente por vizinhos, o proprietário do imóvel estaria com som em volume excessivo e agredindo a esposa na via pública.

Ao chegar no local, com apoio de outra viatura, a equipe encontrou L.G.B., na frente da residência, em visível estado de embriaguez. Após ser solicitado, ele desligou o aparelho de som, mas passou a proferir ofensas e xingamentos contra os policiais.

Questionado sobre a esposa e a possível ocorrência de agressão, L., negou qualquer discussão e se recusou a chamá-la, impedindo também a entrada da guarnição. Diante da suspeita de que a vítima pudesse estar ferida, os militares adentraram o imóvel, amparados por previsão legal, para averiguar a situação.

Nos fundos da residência, havia sinais de que alguém teria tentado pular o muro, com danos na cerca de arame com concertina, que dá acesso à pista de kart. A suposta vítima não foi localizada de imediato.

O acusado continuou com ofensas, chamando os policiais de “vagabundos” e ameaçando “descarregar uma arma” no comandante da guarnição, afirmando ser CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

Foi dada voz de prisão por desacato, ameaça e desobediência. O homem resistiu à condução, sendo necessário o uso de algemas para preservar a segurança da ocorrência.

Durante a ação, a esposa, chegou ao local chorando, com sinais de lesões e sangramento. Ela negou ter sido agredida pelo marido, dizendo que se feriu ao pular a cerca dos fundos. Os ferimentos eram compatíveis com fios de cabelo presos à concertina.

Fernanda afirmou estar fragilizada pelo recente falecimento do pai e recusou atendimento médico. O acusado apresentava escoriações no cotovelo esquerdo.

Partes da ocorrência foram registradas em vídeo e foto, anexadas ao boletim. L., foi conduzido à UNISP, onde aceitou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.