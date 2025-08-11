Integrante de facção criminosa é preso armado em padaria no bairro Alto Alegre em Vilhena

Na noite de domingo, 10, por volta das 19h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo em um estabelecimento comercial, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, um policial militar de folga relatou que, enquanto fazia um lanche, viu entrar um homem identificado como A.R.S., portando na cintura um revólver calibre .38, cano de 2 polegadas, marca Taurus.

O policial disse que, ao constatar a situação, deu voz de parada ao suspeito e se identificou de imediato como militar. Como já o conhecia de situações anteriores, o homem não resistiu à abordagem.

Questionado sobre o motivo de estar armado, o suspeito afirmou, de forma espontânea, que é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que carregava a arma para se proteger de membros de facção rival, identificada como Comando Vermelho (CV), que estariam lhe ameaçando de morte.

Diante do flagrante e da materialidade do crime, a guarnição conduziu o indivíduo e a arma apreendida até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência e adotadas as medidas cabíveis.