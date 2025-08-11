Km 13 vence Linha 100 nos pênaltis e conquista título do Campeonato Rural de Futebol Society em Vilhena

No domingo do Dia dos Pais, a Comunidade Linha 100, na região de Nova Conquista, recebeu a fase final do Campeonato Rural de Futebol Society 2025, em Vilhena.

Pela manhã foram realizados os duelos da semifinal que decidiram os finalistas, e no período da tarde foi conhecida a equipe campeã.

Abrindo as semifinais, o Km 13 venceu o Canarinho por 2 a 1 com dois gols de Genecy. Kauã marcou o único gol do Canarinho. Na outra semifinal, a Linha 100 goleou o Camarões por 5 a 0 com dois gols de João Paulo, um de Felipe, um de Igor e um de Diogo.

Km 13 e Linha 100 entraram em campo às 15h30 para a decisão do Rural de Futebol Society. Antes, porém, Canarinho e Camarões decidiram a terceira colocação em partida que teve cinco gols e terminou com vitória do Canarinho por 3 a 2. Gabriel, Thallyson e Alan marcaram os gols da vitória do Canarinho, enquanto Diomar foi o autor dos dois gols do Camarões, que terminou na quarta colocação.

Na decisão do Rural Society estiveram duas equipes com trajetórias diferentes. A Linha 100 entrou em campo para a decisão com 81% de aproveitamento, sem sofrer derrotas, com cinco vitórias e dois empates; dona do melhor ataque da competição com 20 gols marcados. Já o Km 13 chegou à decisão com 67% de aproveitamento, índice alcançado com quatro vitórias, dois empates e uma derrota em sete jogos. Sem um ataque muito efetivo, tendo marcado apenas dez gols em sete jogos, tinha na consistência da defesa a sua força, afinal, tomou apenas seis gols e sete jogos, a melhor defesa da competição.

No duelo entre o melhor ataque e a defesa mais consistente, ponto para a defesa do Km 13 que segurou o ímpeto dos atacantes do time da casa, levando a decisão do título para as penalidades após empate em 1 a 1.

Com maior precisão nas cobranças e penalidades, o Km 13 venceu por 3 a 1 e levantou o troféu do Campeonato Rural de Futebol Society, recebendo a premiação em dinheiro no valor de R$ 10 mil, inclusos impostos. A Linha 100 ficou com o vice-campeonato e recebeu o valor de R$ 5 mil, também com impostos inclusos.

O Campeonato Rural de Futebol Society é uma realização da Prefeitura de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), que visa proporcionar aos produtores rurais do município, além da competição saudável, momentos de lazer e incentivo a prática de exercícios físicos.