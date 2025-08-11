Ladrões furtam ferramentas e equipamentos de construção em obra no Jardim das Oliveiras em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 11, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto na Rua Josias Antônio da Silva, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com a vítima, identificada como B., que relatou ter chegado à obra por volta das 07h e encontrado o cadeado do almoxarifado arrombado, evidenciando violação de obstáculo para subtração.

Segundo o trabalhador, do interior do depósito foram levados: duas carriolas da marca Tramontina, duas parafusadeiras com bateria da marca DeWalt, um policorte da marca Makita, duas serramármores da marca Bosch, uma lixadeira da marca Makita, vinte discos de corte de oito polegadas, duas bolas de fio com espessura de dez milímetros e um motor de betoneira. Todos os itens eram utilizados na execução da obra.

A guarnição preservou o local, orientou a vítima sobre as medidas legais cabíveis e registrou detalhadamente os bens furtados para facilitar eventual recuperação.

Após os procedimentos de praxe, os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades em busca de suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Militar segue investigando o caso.