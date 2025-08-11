Nacional do Republicanos escolhe Amanda Areval como coordenadora do “Republicanas do Agro em Rondônia” após processo seletivo estadual

A vereadora Amanda Areval, de Vilhena, foi escolhida pela nacional do partido Republicanos para liderar o movimento “Republicanas do Agro” em Rondônia após passar por processo seletivo interno da sigla no Estado.

A ação visa nomear mulheres com experiência e vivência no setor agropecuário para a nova coordenação temática da agremiação. A posse de Amanda acontece em grande evento no Senado Federal, em Brasília, no dia 25 de agosto.

O evento, organizado pela senadora Damares Alves, Secretária Nacional do Movimento Mulheres Republicanas, fará parte da extensa agenda de comemorações dos 20 anos do partido no país. Na oportunidade haverá o lançamento de duas importantes iniciativas: a primeira é a campanha nacional de filiação “Mulher no Agro, Tome Partido!”, que tem como objetivo incentivar a participação política de mulheres que atuam no agronegócio. A segunda é a ação “Maria da Penha vai à roça”, que levará informação, proteção e conscientização sobre os direitos das mulheres do campo.

“Fico muito lisonjeada e agradecida pela escolha. Desenvolvo diversos projetos em minha cidade visando, principalmente, a atuação conjunta em associações rurais e apoio à iniciativas de mulheres no campo. Com esta função de impacto estadual, poderemos ampliar essas ações para alcançar ainda mais mulheres!”, comenta Amanda.

FORÇA FEMININA NO CAMPO

De acordo com a direção nacional do movimento, nem todos os estados tomarão posse neste primeiro momento, visto que foi solicitado “às secretarias estaduais do movimento que indicassem mulheres com experiência real, vivência e conhecimento no setor agropecuário, para que seja formado um grupo forte, coeso e verdadeiramente qualificado. Os estados que já tinham nomes prontos e alinhados com esse perfil enviaram as indicações e estão sendo empossados agora. Os demais realizarão a posse em uma segunda etapa, em data a ser comunicada posteriormente”.

ATUAÇÃO IMPORTANTE

A vereadora possui uma longa trajetória de envolvimento com o setor agropecuário, herança de seu pai, que foi o criador da Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena. Sua formação como Gestora Ambiental e sua atuação como secretária da Comissão Permanente de Agricultura, Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Terras, Indústria e Comércio (Cospamatic) da Câmara de Vereadores a colocaram em contato direto com os desafios e oportunidades do agronegócio, especialmente na maior cidade produtora de grãos de Rondônia.

Mesmo com apenas seis meses de mandato, Amanda Areval tem se destacado por diversas iniciativas concretas ao viabilizar recursos para a Associação Águas Claras, garantindo a compra de implementos agrícolas. Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, ela está promovendo estudos para perfuração de poços em associações rurais e a criação de um viveiro municipal de mudas nativas em benefício da recuperação de áreas degradadas na zona rural e arborização na zona urbana. Além disso, a vereadora apoia projetos como a instalação de estações meteorológicas em Vilhena e a criação de uma escola municipal na zona rural, buscando atender às necessidades mapeadas de cerca de 400 crianças junto aos produtores rurais.

Sua participação em eventos como a Rondônia Rural Show e a Sicoob Agro Show, e sua eleição como delegada nacional representante de Rondônia na Conferência Nacional do Meio Ambiente, demonstram seu engajamento com políticas públicas e seu papel de liderança. Agora, como secretária estadual do movimento “Republicanas do Agro”, a vereadora fortalece seu vínculo com entidades do setor, como cooperativas e associações de produtores, onde já desenvolve projetos e busca soluções para as demandas da agricultura familiar e do agronegócio local.