Facebook Instagram
segunda-feira, 11 de agosto de 2025.

Polícia Federal e PRF apreendem carregamento de skunk na BR-364 em Pimenta Bueno

Droga estava escondida em caminhão e tinha como destino o estado de São Paulo
Foto: Divulgação

Na última sexta-feira, 8, uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem que transportava maconha do tipo skunk pela BR-364, no município de Pimenta Bueno/RO.

Segundo informações apuradas, a carga ilícita tinha como destino final o estado de São Paulo. Durante fiscalização de rotina, os policiais encontraram diversas caixas e sacos plásticos ocultos no interior de um caminhão, onde a droga estava armazenada.

O condutor, juntamente com o veículo e o entorpecente, foi encaminhado à unidade da Polícia Federal em Rondônia. No local, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.