Rádio Patrulha prende homem com crack no bairro Orleans e apreende tio suspeito de financiar compra

Na noite deste domingo, 10, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático pela Rua Jequitibá, no bairro Orleans, em Vilhena, quando avistou um homem correndo por terrenos baldios.

O suspeito trajava calça jeans e camiseta preta, boné e tênis, além de carregar um volume sob a roupa, na região da cintura.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo e tentou disfarçar o comportamento, o que motivou a abordagem, já que a região é conhecida pela circulação de usuários e traficantes de drogas.

Durante revista, os militares encontraram, em um dos bolsos da calça, duas porções de substância entorpecente cristalizada, aparentando ser crack. O volume percebido pelos policiais era um aparelho celular da marca Motorola.

Identificado como K.L.S., o jovem confessou ter comprado a droga a mando do tio, A.R.L., para que ambos consumissem juntos. Segundo ele, recebeu R$ 20 do familiar e foi até a “Praça do Orleans”, onde adquiriu o entorpecente de um homem identificado por W.

K., levou os policiais até a residência de A., no bairro Assossete. No local, o suspeito recebeu a equipe, permitindo a entrada, mas negou ter financiado a compra da droga.

Diante dos fatos e das declarações, A., recebeu voz de prisão e, juntamente com K., foi conduzido à delegacia. Ambos foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.