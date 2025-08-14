1º Open PSKSC de Karatê reúne competidores de várias cidades em Cabixi

Nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, o município de Cabixi será palco do 1º Open PSKSC de Karatê, evento inédito na cidade e válido como a II Etapa do Campeonato Estadual, sob a organização da Federação UKIRO.

A competição será realizada no Ginásio Municipal de Cabixi e reunirá centenas de atletas, distribuídos em diversas categorias.

Estão confirmados competidores de várias cidades de Rondônia, como Ariquemes, Cujubim, Espigão do Oeste e Vilhena, além de outros municípios que poderão se inscrever, já que o torneio tem formato aberto.

O evento é uma iniciativa do Projeto Social de Karatê Shotokan de Cabixi (PSKSC), uma ONG que atua na formação e desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do karatê, música, artes e reforço escolar, buscando promover inclusão social e oportunidades para a juventude local.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o formulário online (clique aqui) ou entrar em contato pelo Instagram do Projeto Social Karatê Cabixi. Também é possível falar diretamente com o Sensei Reis pelo telefone/WhatsApp (69) 99327-2016 ou com o Senpai Kendlly pelo telefone/WhatsApp (69) 9258-9116.