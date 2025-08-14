Cristiane Lopes cobra providências urgentes após cancelamento de 12 voos da Azul em RO

Além de cobrar providências imediatas, a deputada defende seu projeto de lei que propõe permitir que companhias estrangeiras operem voos domésticos na Região Norte, ampliando a concorrência e reduzindo o preço das passagens.

A deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista- RO) reagiu imediatamente ao cancelamento repentino de 12 voos da Azul Linhas Aéreas com origem e destino em Rondônia. No dia 12 de agosto, protocolou ofício ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Serafim Costa Filho, solicitando medidas urgentes para evitar novos cortes e garantir que os passageiros sejam informados previamente, sem prejuízos financeiros.

“Não podemos aceitar que o povo de Rondônia seja prejudicado dessa forma, sem qualquer comunicação prévia. Solicitei ao ministro que interfira para evitar novos cancelamentos e defendi o aumento da oferta de voos, especialmente na alta temporada de férias”, afirmou a parlamentar.

Cristiane Lopes também pediu a interferência do ministério para propor a todas as companhias aéreas que operam em Rondônia o aumento do número de voos durante todo o ano e, principalmente, entre dezembro e fevereiro, período de maior demanda.

Os cancelamentos da Azul, implementados sem aviso prévio à população e sem explicação oficial, deixaram passageiros desinformados, com dificuldades para remarcar viagens e obrigados a buscar alternativas mais caras e demoradas.

A cobrança desta semana reforça um histórico de ações da deputada voltadas à melhoria do transporte aéreo na Região Norte. Em junho do ano passado, Cristiane Lopes promoveu uma audiência pública para discutir os constantes cancelamentos e a falta de voos, reunindo autoridades e representantes do setor.

Em dezembro de 2024, participou ativamente de uma comissão especial dedicada a buscar soluções estruturais para a aviação regional, e, em abril, articulou-se com a sociedade civil para pressionar por mais voos no estado.

Além das medidas emergenciais, a parlamentar é autora do Projeto de Lei nº 539/2024, que propõe alterar o Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir que companhias aéreas estrangeiras já autorizadas no Brasil possam operar trechos domésticos, especialmente na Região Norte. A proposta busca ampliar a concorrência, reduzir preços e aumentar a oferta de voos.

“A população não pode ficar refém de poucas opções e tarifas altíssimas. Meu compromisso é agir para resolver os problemas imediatos e também implementar mudanças estruturais que tragam mais concorrência e estabilidade ao transporte aéreo”, concluiu Cristiane Lopes.