CULTURA: Grupo Batalha de Vilhena promove edição especial com oficinas, debates e competição de rimas neste fim de semana

A Praça do Shopping, em Vilhena, será palco, neste final de semana, 16 e 17 de agosto, da Edição Especial da Batalha de Vilhena (BDV).

A programação reúne oficinas, mesa de debate, apresentações musicais e a tradicional competição de rimas, movimentando a cena cultural e artística do município.

Sábado (16/08)

A abertura está marcada para as 15h, com a Oficina de DJ ministrada por DJ Chefin, voltada a iniciantes e interessados em aprimorar técnicas. A participação é gratuita e terá duração de duas horas.

Às 18h, acontece a Mesa de Debate com o tema “Resistências: as batalhas de rimas de ontem e de hoje”, mediada por Thais Santos e com a presença de Rubens Gonçalves de Castro, Marine Gramari, Grafite HMC e DJ Chefin. O encontro pretende promover a troca de ideias sobre a evolução do movimento Hip Hop.

A partir das 20h, o público poderá prestigiar shows musicais com Hykadrosh, Diogo Abidu, Lucas Du Rap e a banda de rock Chevy & Os Galácticos.

Domingo (17/08)

O segundo dia do evento será marcado pela Edição Especial de Trios da Batalha de Vilhena, a partir das 16h, reunindo oito equipes de diferentes cidades de Rondônia. Os grupos disputarão o prêmio de R$ 1.500 para o primeiro lugar.

A banca de jurados será formada por Bah Iori, Rubens Gonçalves de Castro, Grafite HMC, Marine Gramari e Carla Letícia.

Aberto ao público, o evento busca valorizar a cultura Hip Hop, oferecendo atividades formativas e apresentações artísticas para todas as idades.