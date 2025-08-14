EXTORSÃO E FRAUDE: prefeitura denuncia golpe por falso servidor público em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena alerta a população sobre tentativas de golpe registradas na manhã desta quinta-feira, 14.

Alguns comerciantes da cidade receberam mensagens fraudulentas enviadas de um mesmo número de telefone, ora se passando pelo secretário municipal de Meio Ambiente, ora por um servidor da Vigilância Sanitária.

Três empresários receberam mensagens do suspeito, pelo número (69) 9 9999-4157, que se afirma fiscal da Vigilância e tenta extorquir as vítimas.

Em outros casos, o mesmo número é utilizado com a foto de um homem de meia-idade, com colete azul, que afirma ser o secretário municipal de Meio Ambiente e tenta obter vantagens financeiras indevidas junto às empresas locais.

Em caso de mensagens suspeitas, a orientação é: não clique em links ou abra arquivos recebidos; não forneça dados pessoais ou bancários; bloqueie o número e denuncie; registre um Boletim de Ocorrência, se necessário. Entre em contato diretamente pelos canais oficiais: Vigilância Sanitária: (69) 3322-1936 e Semma: (69) 9 8471-2971.

A Prefeitura reforça que as Secretarias, Autarquias ou qualquer órgão ligado à gestão municipal não solicitam pagamentos nem dados sigilosos por WhatsApp.