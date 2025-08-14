Fiscalização flagra tentativa de burlar Fisco em Vilhena; SEFIN-RO reforça rigor contra irregularidades

Na tarde de terça-feira, 12, uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Finanças de Rondônia (SEFIN-RO) resultou na descoberta de mais uma tentativa de burlar o controle fiscal do Estado.

O caso envolveu um veículo Scania/R114GA 4X2NZ 380, carregado com 1.900 dúzias de cachaça Jamel 910 ml e 970 dúzias de cachaça Camelinho 500 ml, com destino a Boa Vista (RR).

Segundo informações do Fisco, a carga, por se tratar de bebidas quentes, passou a ser monitorada desde o carregamento em Goiânia (GO), no dia 8 de agosto. Porém, até a manhã do dia 12, os sistemas da SEFIN não registravam a entrada da mercadoria em Rondônia, fato que gerou estranheza

Diante da situação, o Posto Fiscal de Vilhena acionou a PRF, que localizou o veículo no município de Chupinguaia (RO). Ao ser abordado, o motorista N.J.M., apresentou um protocolo de passagem no Posto Fiscal de Vilhena, emitido supostamente às 02h25 do mesmo dia.

Porém, ao verificar o documento, a PRF identificou divergências na placa, no motorista e na carga declarada. O protocolo apresentado estava vinculado a outra nota fiscal, referente ao transporte de milho em grão e indicava como condutor outro motorista e outro veículo.

O caso reforça a preocupação das autoridades com tentativas de fraude no transporte de mercadorias. A SEFIN-RO informou que esta não é a primeira vez que situações semelhantes ocorrem, e destacou que a fiscalização está cada vez mais atenta, prometendo combater com maior rigor qualquer tentativa de burlar o sistema tributário estadual.

O motorista e o veículo foram conduzidos ao Posto Fiscal de Vilhena para as devidas providências legais.