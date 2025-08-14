Ieda Chaves destina carro à Casa de Apoio Amor e Vida e fortalece apoio a pacientes em Vilhena

Durante agenda parlamentar em Vilhena, na última terça-feira (12), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou as atividades, as demandas e o uso de um automóvel entregue à Associação Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV).

A instituição, que acolhe pessoas em tratamento de saúde na região, recebeu o veículo por meio de uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 90 mil.

“Foi excelente conhecer esse trabalho. Sempre há quem precise de acolhimento, principalmente quando a pessoa está sem suporte num momento tão difícil que envolve a saúde. Sei que este veículo vai contribuir muito para a mobilidade daqueles que vêm ao município em busca de atendimento médico ou quando não conseguem resolver alguma demanda no mesmo dia”, afirmou Ieda Chaves.

De acordo com Clotilde Muniz, assistente social e idealizadora da casa de apoio, o local tem estrutura para atender até 30 pessoas. “Muitas vezes, elas não têm condições de pagar veículos por aplicativo. Então, agradecemos o carro, pois agora a nossa instituição se alavancou”, declarou. Ela acrescentou que o benefício é satisfatório, pois “a sociedade passa a reconhecer o trabalho e a possibilitar mais e melhores ações em prol das pessoas”.

A necessidade foi apresentada pelo voluntário José Vieira Coelho, popularmente conhecido como Zezinho, que também é uma liderança local. O recurso foi viabilizado via Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Serviço

A Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV) fica na Rua Sabino Bezerra de Queiroz, 4915, Jardim Eldorado. Doações de alimentos, enxovais e itens de higiene pessoal podem ser feitas pelos telefones (69) 3322-0995 e (69) 99216-1910.