Operação da PM apreende mais de 16 kg de drogas e prende três pessoas em Vilhena

Na quarta-feira (13), uma operação da Polícia Militar em Vilhena resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de mais de 16 quilos de drogas.

A ação começou com a abordagem de um motociclista e se desdobrou em diligências que levaram à descoberta de entorpecentes em três locais distintos.

A primeira abordagem ocorreu na Avenida 1705, no bairro Setor Jardim Primavera, onde os policiais interceptaram um homem de 22 anos conduzindo uma motocicleta e carregando uma mochila. Durante a revista, foram encontrados 1,268 kg de skunk, 138 gramas de crack e duas balanças de precisão.

Com base nas informações obtidas, a equipe se deslocou até a residência do suspeito, localizada na Rua Antônio Quintino Gomes, na área central da cidade. No imóvel, os policiais localizaram mais 498 gramas de skunk escondidos embaixo de uma casinha de cachorro.

Em continuidade às investigações, a PM foi até uma terceira residência, situada na Rua 8512, no bairro Assossete, onde encontrou 14,180 kg de skunk armazenados em uma geladeira desativada, além de outra balança de precisão.

Os três detidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para as devidas providências legais.