PM flagra motociclista sem CNH durante patrulhamento em Vilhena

Nesta quinta-feira, 14, durante patrulhamento tático de rotina, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar flagrou um motociclista conduzindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o homem, identificado como R.C., estava pilotando uma Yamaha YBR 125 e tentou atravessar o canteiro central da via, mas desistiu ao perceber a presença da equipe policial. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

Ao receber ordem de parada, o condutor obedeceu e informou aos militares que não possuía CNH. Diante da infração, foram adotadas as medidas administrativas previstas em lei, liberando a motocicleta para um condutor habilitado.

O veículo não foi recolhido ao pátio da Ciretran por falta de meios, e o infrator se comprometeu a comparecer à audiência agendada, conforme Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A Polícia Militar alerta que a condução de veículos sem habilitação é uma prática recorrente no município. Segundo dados repassados, a cada 10 motoristas fiscalizados, 8 não possuem CNH, o que representa um risco significativo à segurança no trânsito.

Conforme o art. 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor é infração gravíssima, sujeita a multa equivalente a três vezes o valor da infração gravíssima (R$ 880,41) e à medida administrativa de retenção do veículo.