Presos com tornozeleira são flagrados com quase 2 kg de drogas em Cerejeiras

A Força Tática da Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira, 14, dois homens já monitorados por tornozeleira eletrônica e condenados por crimes anteriores, após estourar um ponto de tráfico de drogas no bairro Primavera, em Cerejeiras.

A ação resultou na apreensão de quase 2 kg de entorpecentes, entre maconha e crack, além de balança de precisão, materiais para embalar droga, dinheiro e celulares. Os presos foram identificados como A.M.J., vulgo “Tiquinho”, e E.D.C., conhecido como “Polaco”.

A prisão começou quando os policiais avistaram um Ford Fiesta Sedan branco em frente à casa de E., endereço já marcado por diversas ocorrências de tráfico. O carro foi abordado e, durante revista, foram encontrados 101g de maconha sob o banco do passageiro, pertencente a A.

Com apoio da Rádio Patrulha e da Inteligência da PM, a equipe entrou no imóvel de E., e localizou drogas escondidas em um guarda-roupa: 947 gramas de maconha; 550 gramas de crack em pedra; 434 gramas de crack fracionado; balança de precisão e rolo de filme plástico.

A polícia também fez buscas na casa de A., onde encontrou mais 13 gramas de maconha. Segundo a Segurança Policial Penal, o sistema de monitoramento confirmou que A., esteve no local do crime no momento da ação.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e autuados por tráfico de drogas. Segundo a PM, a operação interrompeu uma importante atividade criminosa no município, preservando a segurança e a tranquilidade da população.