PRF apreende mais de 74 kg de drogas e prende motorista em Pimenta Bueno

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quarta-feira (13), em Pimenta Bueno, 74,53 kg de entorpecentes.

A carga ilícita estava dividida em aproximadamente 62,02 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína (57 tabletes), 11,50 kg de substância análoga a skunk (11 tabletes) e 1,00 kg de substância análoga à pasta base de cocaína (1 tablete).

Também foi localizada, debaixo do banco do motorista, uma porção menor de cloridrato de cocaína pesando cerca de 11,82 gramas.

A ação ocorreu durante fiscalização de trânsito relativa à Lei do Descanso do motorista profissional. Ao abordar um caminhão acoplado a uma gaiola boiadeira, os policiais constataram, por meio do cronotacógrafo, o descumprimento da legislação. Durante a entrevista, a equipe percebeu comportamentos e sinais que indicavam possível consumo de drogas.

Diante das suspeitas, a vistoria no veículo foi aprofundada, resultando na apreensão da droga e na prisão em flagrante do condutor por tráfico. O homem, o caminhão e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno.