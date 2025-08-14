Rondônia registra apreensão recorde de drogas no primeiro semestre de 2025

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), registrou um resultado histórico no combate ao tráfico de drogas.

De janeiro a julho deste ano, as forças de segurança apreenderam 10,5 toneladas de entorpecentes, superando todo o volume de 2024, que foi de quase 5 toneladas, e de 2023, com cerca de 9 toneladas.

O resultado já consolida 2025 como o maior ano da última década em apreensões, com prejuízo estimado em mais de R$ 200 milhões ao crime organizado apenas no primeiro semestre. Entre as ações de destaque está a operação realizada no município de São Miguel do Guaporé, considerada uma das maiores apreensões da história do estado.

O governador Marcos Rocha, destaca que o desempenho é fruto de investimentos estratégicos e de uma política contínua de valorização profissional. “Desde o início da nossa gestão, acreditamos que investir em tecnologia, inteligência e na valorização dos nossos profissionais é o caminho para resultados concretos. A apreensão recorde de 2025 mostra que estamos certos, e que a integração entre as polícias, aliada a equipamentos modernos, está desarticulando cada vez mais o crime organizado”, afirmou.

INVESTIMENTOS

Nos últimos anos, o Governo de Rondônia ampliou o parque tecnológico da segurança pública, incorporando sistemas de videomonitoramento, totens de vigilância inteligente, viaturas equipadas, armamentos modernos e drones de alta performance para operações em áreas estratégicas, especialmente em regiões de fronteira e rotas de tráfico.

O secretário de segurança, Felipe Vital, destacou que a integração das forças tem sido decisiva para o sucesso das operações. “Esses números refletem um trabalho coordenado entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos parceiros. A integração, somada ao investimento em viaturas, armamentos e tecnologia, está permitindo que Rondônia enfrente o tráfico de drogas de forma cada vez mais eficiente”, ressaltou.

INTEGRAÇÃO

A atuação integrada inclui compartilhamento de informações de inteligência, planejamento conjunto e apoio logístico, garantindo ações rápidas e de alto impacto. Esse modelo, já consolidado, tem sido aplicado com sucesso em operações como a Protetor, voltada à proteção das fronteiras, e em ações interestaduais de interceptação de carregamentos ilícitos.

Com a intensificação das operações e o reforço na presença policial em áreas estratégicas, a expectativa é que Rondônia encerre 2025 com um novo recorde histórico de apreensões, reafirmando o compromisso do Estado com a proteção da população e o enfrentamento ao crime organizado.