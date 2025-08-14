Suspeito de importunação sexual contra adolescente é preso em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Vilhena prendeu um homem de 45 anos suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos.

A prisão em flagrante aconteceu depois que a vítima e uma testemunha denunciaram o caso na delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente teve um problema com sua bicicleta e recebeu ajuda do suspeito. Durante o auxílio, ele teria a beijado à força, primeiro no rosto e depois na boca. A vítima conseguiu se afastar e, ao contar o ocorrido para a irmã, foi acompanhada por ela até a delegacia para registrar a ocorrência.

Uma equipe de policiais civis foi acionada imediatamente e, após diligências, conseguiu localizar o suspeito. Ele foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e preso em flagrante. O caso está sob investigação.