TRE absolve prefeito de Vilhena em mais uma ação eleitoral, mandato permanece e multa de R$ 10 mil é derrubada

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) absolveu, nesta quinta-feira (14), o prefeito de Vilhena, Delegado Flori Cordeiro (Podemos), em mais uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida por adversários políticos referentes às eleições municipais de 2024.

Com a decisão, o gestor se livra da multa de R$ 10 mil que havia sido aplicada em primeira instância e preserva o mandato. (Assista ao julgamento no vídeo AQUI (minuto 5:00))

Menos de dez dias antes, Flori já havia sido absolvido em outra AIJE julgada pelo TRE. Agora, resta apenas mais uma ação desse tipo para ser analisada em segunda instância contra ele e seu vice.

No caso julgado nesta quinta, o prefeito buscava reverter a punição financeira imposta pela Justiça Eleitoral local, que entendeu não haver motivos para cassação, mas havia mantido a multa por “conduta vedada” durante a campanha. Ao analisar os recursos de ambas as partes — Flori e a ex-candidata Raquel Donadon —, a Corte decidiu manter o entendimento que absolveu o prefeito e, ao mesmo tempo, anular a penalidade.

A coligação autora da ação alegava que o prefeito teria cometido irregularidades em um evento realizado na CTR (Cooperativa dos Transportes de Rondônia), em agosto de 2024. Segundo a denúncia, as condutas supostamente ilegais incluíam: realização de show custeado com recursos públicos, caracterizando showmício; discurso político-eleitoral do candidato e de outras lideranças; uso de estrutura municipal para oferecer bens e serviços durante o evento; aproveitamento da ocasião para inauguração de obra pública.

O Ministério Público Federal (MPF) já havia se manifestado pela improcedência da ação antes do julgamento no TRE. Com a decisão, Flori Cordeiro permanece com seus direitos políticos intactos.

