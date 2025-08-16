Veja detalhes da ocorrência onde jovem do MT foi encontrada morta em residência de Vilhena

Uma jovem, identificada como Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado, 16, em uma residência localizada na Avenida João Demétrio Shulzs, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência obtido pelo Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h30, após solicitação do Corpo de Bombeiros, que já se encontrava no local. A guarnição foi informada de uma possível situação de suicídio.

De acordo com os relatos, Anna Gabriela havia promovido uma festa em sua residência na noite anterior, acompanhada de amigos. Durante o evento, ela teria ingerido bebidas alcoólicas e possivelmente feito uso de medicamento controlado. Ao ser encontrada, já estava sem vida, impossibilitando qualquer procedimento de reanimação.

A perícia criminal foi acionada e compareceu ao endereço para apurar a causa da morte, que ainda não foi oficialmente confirmada. Entre as hipóteses levantadas estão suicídio, intoxicação ou eventual violência.

Testemunhas que estavam na confraternização prestaram depoimentos no local. Um dos presentes, identificado como P.A., relatou que por volta das 23h30 Anna Gabriela recolheu-se ao quarto, enquanto ele permaneceu na área gourmet, próxima à piscina. Somente às 5h da manhã, ao levar o celular da jovem para desligar a televisão, percebeu que ela já estava sem sinais vitais.

Outro convidado, identificado como V.H., também prestou informações à polícia. Ambos os relatos foram gravados em vídeo e anexados ao procedimento policial.

Durante a inspeção na área gourmet, foram encontrados indícios de consumo de substância entorpecente do tipo maconha, incluindo papelotes, bitucas e apetrechos para uso, os quais foram recolhidos para análise.

A cena foi preservada até a conclusão dos trabalhos da perícia. O proprietário do imóvel, que é alugado, ficou responsável pela guarda dos objetos da residência e da chave do veículo da vítima. Ele também se comprometeu a informar os pais de Anna Gabriela sobre o ocorrido, visto que eles residem em Juína, no Mato Grosso, enquanto a jovem estava em Vilhena cursando medicina.

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.