Com lideranças históricas, MDB elege nova presidente em convenção com foco nas eleições 2026 em Colorado

Na tarde deste sábado, 16 de agosto de 2025, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou Convenção Municipal, reunindo filiados, simpatizantes e lideranças políticas locais em Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O evento contou com a presença do Secretário-Geral do MDB Estadual de Rondônia, José Luiz Lenzi, e de Ênio Roberto Milani, que prestigiaram a cerimônia e reforçaram a importância da atuação do partido no município.

Durante a convenção, foi eleita por unanimidade a nova presidente do Diretório Municipal do MDB, a senhora Regiane da Rocha Bento, que assume o compromisso de conduzir os rumos do partido em Colorado do Oeste no próximo período.

Em sua fala, José Luiz Lenzi destacou a trajetória histórica do MDB no município, lembrando a contribuição de lideranças locais para o fortalecimento da legenda em Rondônia. Já Ênio Milani ressaltou a relevância das ações do senador Confúcio Moura, citando como exemplo a implantação do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Colorado, fruto de emenda parlamentar do senador, considerada uma das obras mais importantes para a educação regional.

A nova presidente, Regiane da Rocha Bento, agradeceu a confiança e enfatizou a responsabilidade de assumir a liderança de um partido com tanta tradição. Segundo ela, o desafio é ampliar a participação popular, fortalecer as bases e construir um MDB ainda mais próximo da comunidade local.

O encontro marcou mais um passo no processo de reorganização do MDB em Rondônia, reforçando o compromisso da legenda em preparar-se para os desafios eleitorais de 2026, com base na renovação, união e representatividade.