domingo, 17 de agosto de 2025.

Com lideranças históricas, MDB elege nova presidente em convenção com foco nas eleições 2026 em Colorado

Partido reforçou compromisso para desafios eleitorais de 2026
Encontro marcou participação de lideranças históricas do partido em RO / Foto: Diuvulgação

Na tarde deste sábado, 16 de agosto de 2025, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou Convenção Municipal, reunindo filiados, simpatizantes e lideranças políticas locais em Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O evento contou com a presença do Secretário-Geral do MDB Estadual de Rondônia, José Luiz Lenzi, e de Ênio Roberto Milani, que prestigiaram a cerimônia e reforçaram a importância da atuação do partido no município.

Durante a convenção, foi eleita por unanimidade a nova presidente do Diretório Municipal do MDB, a senhora Regiane da Rocha Bento, que assume o compromisso de conduzir os rumos do partido em Colorado do Oeste no próximo período.

Em sua fala, José Luiz Lenzi destacou a trajetória histórica do MDB no município, lembrando a contribuição de lideranças locais para o fortalecimento da legenda em Rondônia. Já Ênio Milani ressaltou a relevância das ações do senador Confúcio Moura, citando como exemplo a implantação do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Colorado, fruto de emenda parlamentar do senador, considerada uma das obras mais importantes para a educação regional.

A nova presidente, Regiane da Rocha Bento, agradeceu a confiança e enfatizou a responsabilidade de assumir a liderança de um partido com tanta tradição. Segundo ela, o desafio é ampliar a participação popular, fortalecer as bases e construir um MDB ainda mais próximo da comunidade local.

O encontro marcou mais um passo no processo de reorganização do MDB em Rondônia, reforçando o compromisso da legenda em preparar-se para os desafios eleitorais de 2026, com base na renovação, união e representatividade.

