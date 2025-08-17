Criança de 7 anos é encontrada sozinha de madrugada e mãe é conduzida à delegacia em Vilhena

No começo da madrugada deste domingo, 17, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua 316, bairro Vila Operária, em Vilhena, após denúncia de que uma criança estaria perambulando sozinha pela via pública.

Segundo relatos, a solicitante informou que seu filho brincava em uma praça próxima quando estava acompanhado de outro menino, de apenas 7 anos, morador da região. Em determinado momento, a criança disse estar com fome e pediu alimento.

Preocupada, a solicitante decidiu acompanhar o menor até sua residência, onde constatou que a porta estava entreaberta. No local, avistou a mãe da criança, identificada como J.O.B., que saiu da casa ofegante acompanhada de um homem. Questionada sobre a situação, a mulher teria retirado o filho da companhia da vizinha e trancado a porta em seguida.

Ainda segundo a solicitante e outras testemunhas, o menino é frequentemente visto sozinho nas ruas, sujo, descalço e pedindo restos de alimentos em um mercado das proximidades.

Diante da denúncia, a equipe policial conversou com a mãe, que negou qualquer prática irregular, afirmando que o homem em sua casa era apenas um amigo e que seu filho teria apenas se demorado para voltar da praça, onde brincava desde as 19h. O menino foi indagado na presença da mãe e de testemunhas, dizendo não estar com fome nem apresentar lesões aparentes.

Apesar da negativa da genitora, a Polícia Militar registrou indícios de abandono de incapaz. A mãe foi conduzida juntamente com o filho à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi acompanhada por uma conselheira tutelar.