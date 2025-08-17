Homem empresta motocicleta a desconhecido e fica no prejuízo em Vilhena

Na noite deste sábado, 16, um caso inusitado terminou em ocorrência policial registrada como possível apropriação indébita, prevista no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência na lanchonete denominada “Muralha”, localizada no bairro Jardim Primavera.

No local, o solicitante, identificado como T.C.B., de 38 anos, relatou que estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia de outras pessoas quando foi abordado por um homem, não identificado, que lhe pediu a motocicleta emprestada, alegando que seu veículo estaria com problemas mecânicos.

Sem conhecer o indivíduo previamente e sem qualquer informação de sua qualificação ou características físicas, T., acabou cedendo e entregou sua motocicleta. Em contrapartida, ficou no local uma Honda Titan vermelha, de placa JZC-5B43, supostamente pertencente ao homem que levou o veículo da vítima.

Após um período considerável de tempo, o indivíduo não retornou com a motocicleta, configurando indícios de prática criminosa.

Diante da situação, os policiais registraram a ocorrência para apuração pela autoridade competente.

A guarnição também realizou patrulhamento nas imediações, visando prevenir outros delitos e garantir a ordem pública.