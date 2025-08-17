Primeiro dia da Batalha de Vilhena movimenta cena hip-hop com oficinas e debates

O município de Vilhena recebeu neste sábado, 16, o primeiro dia da Batalha de Vilhena, evento que fortalece o movimento hip-hop local e regional, reunindo participantes da cidade, de várias regiões de Rondônia e até de outros estados.

A programação começou com a Oficina de DJ, ministrada por DJ Chefin, voltada para iniciantes e interessados em aprimorar técnicas de discotecagem e condução de batalhas.

Na sequência, o público acompanhou uma Mesa de Debate com o tema “Resistências: as batalhas de rimas de ontem e de hoje”, mediada por Thais Santos e com participação de Rubens Gonçalves de Castro, Nega Mari, Grafiteh MC e DJ Chefin. O encontro promoveu reflexões sobre a evolução do hip-hop e sua importância como ferramenta cultural e social.

Em entrevista, o cacoalense DJ Chefin destacou a importância da realização do evento para fortalecer o movimento no interior do estado. “Mostra a força que a gente tem no interior, porque o pessoal só fica concentrado na capital. Amanhã vai ser um marco histórico, porque a Batalha de Vilhena não é só da cidade, é do estado. Os MCs de várias regiões estão vindo participar”, afirmou.

A Batalha de Vilhena também conta com convidados de fora de Rondônia. Um dos destaques é o produtor e artista Grafiteh MC, de São Paulo, que participa pela primeira vez de um evento na região Norte. “É minha primeira vez aqui em Rondônia, para falar a verdade, a primeira vez também na região Norte do país. Eu tinha esperança de que existisse uma cena de hip-hop aqui, e agora tenho certeza. Mesmo em regiões distantes do eixo, o rap e a cultura hip-hop estão vivos”, declarou o rapper.

O evento segue durante todo o fim de semana e se consolida como uma das principais iniciativas culturais da região, promovendo integração entre diferentes vertentes do hip-hop, como rap, DJ, dança e grafite. O grande momento, a Batalha de Vilhena, acontece na tarde deste domingo, reunindo MCs de diversas localidades em disputas de rima que prometem marcar a história do hip-hop em Rondônia.