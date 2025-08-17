VÍDEO: Blazer furtada em Vilhena é encontrada capotada na BR-174 sentido Comodoro

Na noite de sábado, 16, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de furto de veículo.
Segundo relato do proprietário, ele havia estacionado sua Chevrolet Blazer, cor cinza e placas ADY-0606, em frente à residência onde chegara momentos antes.
Pouco depois, ao ouvir um barulho vindo da via pública, saiu para verificar e constatou que seu carro havia sido levado por um indivíduo não identificado, que fugiu em direção à Avenida Curitiba e, em seguida, à Avenida Melvin Jones.
A equipe policial realizou diligências pelas imediações, mas não conseguiu localizar o veículo naquela noite. Após o registro da ocorrência, os militares intensificaram o patrulhamento na região para prevenir novos delitos e reforçar a segurança da comunidade.
Contudo, na manhã deste domingo, 17, o automóvel foi encontrado capotado na BR-174, sentido Comodoro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do autor do furto nem sobre as circunstâncias que levaram ao acidente. A Polícia segue acompanhando o caso.
