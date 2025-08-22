Exposição fotográfica sobre Festa do Divino está aberta à visitação em Vilhena

A população de Vilhena já pode visitar a exposição “Entre Cantos e Cores: Uma Exposição Fotográfica da Festa do Divino na Comunidade Quilombola de Santa Cruz”, em cartaz na Galeria da Fundação Cultural do município. A mostra segue aberta ao público até a próxima terça-feira (26), sempre com entrada gratuita.

A abertura oficial ocorreu no dia 12 de agosto e marcou o início da programação que apresenta 35 imagens da tradicional Festa do Divino Espírito Santo, celebrada há mais de um século na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO).

Segundo o produtor cultural Márcio Guilhermon, a exposição é fruto de cerca de dez anos de pesquisa e acompanhamento da festividade. As fotografias, assinadas pelo premiado fotógrafo rondoniense Washington Kuipers, revelam a força simbólica, estética e espiritual da celebração, reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Rondônia.

As imagens estão dispostas em diferentes formatos — A1, A2, A3 e A4 —, oferecendo ao público múltiplos olhares sobre a fé, a música, as cores e os rituais que compõem a festa. Além disso, todo o acervo poderá ser acessado gratuitamente em um catálogo digital.

“Mais do que uma exposição, é um convite à contemplação e à valorização das memórias coletivas de um povo que, por meio da Festa do Divino, reafirma suas raízes e sua identidade cultural”, destacou Guilhermon.

O projeto da exposição foi contemplado pelo Edital Nº 3/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Demais Linguagens – Bolsas para Produção de Artes Integradas Rondoniense- Lei Paulo Gustavo.

O fotógrafo Washington Kuipers reforçou o convite: “Convido a população para visitar a exposição e conhecer um pouco da riqueza cultural da Festa do Divino na comunidade de Santa Cruz”.

