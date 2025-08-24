Mulher é sequestrada, amarrada e ameaçada por facção criminosa em Cerejeiras; PM apreende armas e dinheiro

Uma ação da Polícia Militar movimentou Cerejeiras na tarde de sábado, 23, depois que uma denúncia anônima apontou que uma mulher havia sido levada contra a sua vontade para uma casa no bairro Liberdade.

Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram apenas o filho da vítima, um menino de 9 anos, que estava chorando e nervoso. Ele disse que a mãe tinha ido até a casa de uma amiga, identificada como A. Pouco depois, um carro Ford Fiesta preto, que seria de A., passou pelo local, mas fugiu em alta velocidade ao notar a viatura.

Com reforço de outras guarnições, a PM foi até a casa de A., onde denúncias já apontavam movimentação estranha e presença de pessoas de fora, possivelmente ligadas a uma facção criminosa. Na frente do imóvel, os policiais abordaram A., e um homem identificado como M., que estava armado com um revólver calibre .38. Outros suspeitos também tentaram fugir pelos fundos, mas acabaram presos.

Durante a ocorrência, A., disse que a vítima estaria na companhia de um Policial Penal. Na casa do servidor, ele confirmou que esteve com ela, mas negou mantê-la em cárcere. Ele apresentou uma pistola calibre .380, mas não tinha registro válido da arma.

A vítima foi encontrada em sua residência e contou que havia sido sequestrada, amarrada e agredida por um homem conhecido como “Piloto”, além de ameaçada por outros dois indivíduos armados e pela própria A., sendo mantida em cárcere na casa da suspeita.

No imóvel, a PM ainda localizou um revólver calibre .32, munições, cápsulas deflagradas, celulares, R$ 1.730,10 em dinheiro, cinco dólares e uma caderneta com diversas anotações.

Todos os envolvidos, junto com armas, munições, dinheiro e demais objetos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras. O caso segue em investigação.