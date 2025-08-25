Facebook Instagram
Justiça faz recálculo de votos e sistema eleitoral informa Oziane Germiniano como nova vereadora de Vilhena

Mesa Diretora também sofrerá alteração, já que Grabein era segundo vice-presidente
Assistente social Oziane Germiniano(União Brasil) / Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira, 25, o Fórum eleitoral de Vilhena realizou a retotalização dos votos para vereador devido à cassação do mandato de Gabriel Graebin (PRD).

Com a cassação do vereador, quem assume a vaga é a assistente social Oziane Lopes Silveira Germiniano (União Brasil), nome informado pelo sistema da Justiça Eleitoral de Vilhena com os novos cálculos como vereadora eleita.

Agora, a Câmara de Vilhena também deverá alterar a composição da Mesa Diretora, já que Gabriel Graebin era segundo vice-presidente da Casa de Leis.

A Câmara de Vereadores será intimada da decisão e marcar a data de posse da nova vereadora vilhenense (leia mais AQUI e AQUI).

Nome de Oziane, que obteve 821 votos, aparece no sistema da Justiça Eleitoral como “eleita por média” / Foto: Extra de Rondônia
